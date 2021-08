Semov afirma já ter solução para problema do Passo da Pátria Canal que passa dentro da comunidade e leva o esgoto do Baldo até o rio Potengi será feito de concreto pré-moldado.

Depois de dois alagamentos em menos de dois meses, a comunidade do Passo da Pátria poderá ter uma solução para o constante rompimento da tubulação do canal, que cruza o local, levando o esgoto do Baldo até o rio Potengi.



O secretário municipal de Obras e Viação, Demétrio Torres, disse que já tem uma solução definitiva para canalizar de forma adequada o esgoto. O canal será feito de concreto pré-moldado.



No início da manhã desta segunda-feira (20), os atuais tubos de PVC estavam sendo retirados e será feita uma proteção de concreto no canal. Segundo o titular da pasta, a empresa que realizará as mudanças já foi contratada.



Em entrevistas anteriores ao portal Nominuto.com, Demétrio Torres admitia a modificação na estrutura do projeto. Parte dos problemas de destruição do canal eram relacionados ao vandalismo (pedaços das ferragens da tubulação estariam sendo arrancados).



“Vamos trabalhar mesmo com chuva”, garante o secretário.



Moradores reclamam que, desde a inundação ocorrida no dia 22 de fevereiro, poucas providências teriam sido tomadas.