Casos suspeitos de gripe suína no Brasil diminuem para 12 Outros 13 casos estão sendo monitorados e aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Os casos suspeitos de gripe Influenza A (H1N1) - gripe suína - caíram de 13 para 12 no Brasil, de acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, publicado hoje (23) na internet.



Os casos suspeitos estão nos estados de São Paulo (três), do Rio de (três), de Minas Gerais (dois), do Paraná (dois) e Rondônia (um) e no Distrito Federal (um). Outros 13 casos estão sendo monitorados e aguardam o resultado de exames laboratoriais.



Os números do Ministério da Saúde foram coletados junto às secretarias dos estados até às 9h30 de hoje.



O balanço do Ministério da Saúde mantém a informação de que nove casos estão confirmados, com a seguinte distribuição: Rio de Janeiro (três), São Paulo (três), Minas Gerais (um), Rio Grande do Sul (um) e Santa Catarina (um), sendo que os primeiros oito pacientes com a gripe suína já receberam alta médica, conforme informou o Ministério da Saúde em seu portal na internet. Além disso, foram descartados 300 casos.



Segundo o comunicado, para todos os casos, estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de quem estabeleceu contato próximo com esses pacientes.