Lusa não crê em jogo fácil diante do Fortaleza

Site da Lusa Christiano volta, atacante está recuperado de forte gripe

A Portuguesa não teve muito descanso. Após estrear na Série B com um empate sem gols diante do Vila Nova, no último sábado, em Goiânia, o elenco rubro-verde já está novamente concentrado para receber o Fortaleza, nesta terça-feira, às 21h, no Canindé.A grande novidade do time deverá ser o retorno do atacante Christian, recuperado de uma forte gripe que o deixou entre os reservas da primeira partida da competição."Já deu uma melhorada na dor de garganta e na febre. Só estou com um pouco de tosse, com a respiração ofegante, mas até amanhã estarei bem melhor para ficar à disposição do Paulo Bonamigo para ver se a gente consegue fazer um bom jogo e conseguir a primeira vitória para dar uma embalada", afirma Christian, que soma 43 jogos e 12 gols com a camisa da Lusa - na temporada, tem 17 jogos e 5 gols.Apesar de o adversário perder para o Guarani, na capital cearense, por 4 a 2, o atacante acredita que a Portuguesa não terá facilidades."Se analisarmos o que o Fortaleza fez na primeira rodada é coisa que acontece em equipes que vêm de conquista. Normalmente acontece um relaxamento e acaba perdendo. Tenho certeza que isso não vai acontecer aqui. Cabe a nós ter a mesma calma para conseguir os primeiros três pontos e ficar na ponta de cima da tabela", emendou.O elenco rubro-verde acredita que o apoio da torcida pode fazer a diferença, assim como aconteceu na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista, quando as arquibancadas do Canindé foram tomadas pelo vermelho e verde."Acompanhei o Corinthians no ano passado e o movimento da torcida foi perfeito, apoiando desde o primeiro jogo, e olha que a cobrança lá é muito grande. Com o Grêmio foi a mesma coisa. No Campeonato Paulista, a torcida da Portuguesa deu a resposta, tanto que a equipe não conseguiu a classificação por um detalhe, mas a torcida fez o seu papel. Espero que desde amanhã até a última rodada, aqui no Canindé, a gente tenha uma relação muito boa para, no fim do ano, comemorarmos o acesso da Portuguesa", completou Christian.