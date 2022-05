Senadora Ideli Salvatti assume liderança do governo no Congresso

Geraldo Magela/Agência Senado “Para nós, a CPI não tem o caráter de fiscalização", disse a senadora.

“O presidente me fez o convite de forma muito honrosa na quinta-feira e pediu que eu desse atenção especial para estabilizar as relações entre o PT e o PMDB no Senado”, disse a senadora, empossada no cargo nesta manhã, durante audiência com o presidente em exercício, José Alencar, e parlamentares.Ideli assume a liderança em um momento em que o governo vai enfrentar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras no Senado. A senadora manteve o discurso do governo em relação à comissão, afirmado que ela tem caráter político e não real interesse em fiscalizar qualquer possível irregularidade na empresa. Disse ainda que se trata de uma antecipação do processo eleitoral de 2010.“Para nós, a CPI não tem o caráter de fiscalização. Está claro que ela tem caráter político partidário de antecipação do processo eleitoral, inclusive ressuscitando velhas tentativas de enfraquecer e privatizar a Petrobras.”A senadora descartou a possibilidade de que seja realizada uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar possíveis irregularidades na Petrobras. Afirmou também que não tem interesse específico em nenhuma cargo na CPI, mas não descartou a hipótese de integrar a comissão.A petista ressaltou ainda que há tranqüilidade absoluta do governo em relação à condução da Petrobras.Líderes da base governista do Senado se reuniram nesta manhã com o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, para articular as indicações para a presidência e relatoria da CPI da Petrobras.Fonte: Agência Brasil