Acidente na Via Costeira deixa dois mortos e três feridos

Ana Paula Oliveira Microonibus colidiu com outros veículos, provocando a morte de duas pessoas.

Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Walfredo Gurgel - duas delas já foram liberadas. Maria Helena Saldanha Queiroz, que era esposa de Carlos Alexandre, será submetida a um procedimento cirúrgico no pé e a uma ultrassonografia abdominal para verificar hemorragia interna, mas não corre risco de morte.O acidente foi provocado por Edevaldo Soares da Silva, que roubou um microonibus que fazia a linha 309, da Redinha, onde trabalhava como cobrador, e dirigia alcoolizado na contramão do sentido Praia dos Artistas - Ponta Negra, na Via Costeira, na altura do hotel Sehrs. Ele se evadiu do local, mas foi detido por um taxista e está preso na delegacia de plantão, na zona Sul.Daniel Bezerra da Silva dirigia um Fiat Pálio, de placa MYL 9744 e Carlos Alexandre Queiroz conduzia o pálio de placas MXH 8515. Eles eram amigos e estavam indo a um bar em Ponta Negra.Carlos Alexandre deixa duas filhas com idade entre 18 e 20 anos; Daniel Bezerra era recém-casado.