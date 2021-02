Wilma lança programa Terra Pronta em Mossoró

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: agenda em Mossoró termina hoje.

Esse é o último compromisso da governadora em Mossoró, onde esteve por dois dias e lançou o cronograma das obras do parque Ilha de Santa Luzia, a reestruturação do aeroporto Dix-Sept Rosado e o complexo da Abolição.O Terra Pronta existe há 15 anos, e atende prefeituras de 17 municípios, como Assu, Caraúbas, Guamaré e Afonso Bezerra.Depois de inscritos no programa, os agricultores terão suas terras preparadas por tratores e receberão sementes de milho, feijão e algodão, entre outras. A cultura de girassol, para produção de biodiesel pela Petrobras, também está sendo introduzida no programa.A estatal participa com o óleo diesel que movimenta os tratores, que são obrigação das prefeituras. À Emater cabe o gerenciamento do projeto e distribuição das sementes.Antes do lançamento a governadora recebe o presidente da Comissão Executiva da Área Livre de Moscas das Frutas da Região de Mossoró/Assu/Areia Branca (COEX), Francisco Cipriano de Paula Segundo.À tarde Wilma de Faria se reunirá em Natal com os presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas da União, o procurador geral de Justiça e o presidente do Tribunal de Justiça.