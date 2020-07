Patu: Polícia Federal fará segurança dos locais de votação

A Polícia Federal se encontra em Patu desde o dia 16 de fevereiro para assegurar o bom funcionamento das sessões e da Justiça durante as eleições que serão realizadas amanhã (1º) na cidade.Até agora os cinco agentes policiais (um delegado de Mossoró e mais quatro agentes de Natal) fazem um trabalho preventivo com a comunidade e averiguam, in loco, as várias denúncias – a maioria delas por compra de votos - que chegam ao Fórum Eleitoral.Durante todo o dia de hoje (28), o delegado Arthur Emílio Brígido esteve no Fórum Eleitoral para acertar os últimos detalhes da operação de amanhã, quando devem chegar mais três policiais de Natal.A equipe se dividirá em duplas para garantir a segurança da juíza, Gisela Besch, do promotor, Cláudio de Melo Ferreira, e dos três locais de votação de Patu - duas escolas e o campus da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Eles têm à disposição quatro veículos, armamento pessoal e pesado.“Aqui pudemos fazer um trabalho preventivo, que é o que deveria acontecer em cada município durante as eleições”, disse o delegado, acrescentando que a expectativa para a movimentação de amanhã “é a mais tranqüila possível”.“Nunca havia visto uma cidade pequena como esta, com uma disputa tão acirrada e ao mesmo tempo tão pacata”. Até agora, não houve ocorrências policiais.