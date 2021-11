Câmara aprova renegociação das dívidas dos municípios com o INSS Municípios terão 240 meses para pagar; taxa de juros mudou de 10,25% para 6,25%.

A Câmara Federal aprovou na madrugada de hoje (1º) a medida provisória 457, que autoriza os municípios a renegociarem as dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Serão, obrigatoriamente, 240 parcelas, ou 20 anos de pagamento.



Uma articulação entre o PMDB e o DEM retirou do texto inicial o termo “até” que vinha antes dos 240 meses, e fixou o número de parcelas. A alteração gerou uma contradição no texto, que obriga o emprego de pelo menos 1,5% da receita líquida do município com o pagamento da dívida.



Grandes municípios, como São Paulo, esgotaria o pagamento em apenas 14 meses caso utilize 1,5% da sua receita. A votação desse destaque ficou pendente para a semana que vem.



Também ficou aprovado um encontro de contas entre municípios e União e um prazo de carência, que pode chegar a oito meses, para o começo do pagamento das dívidas com a previdência.



As prefeituras dizem ter uma dívida de R$ 22 bilhões com a União, enquanto o governo federal deveria R$ 25 bilhões aos municípios. A Receita Federal atesta uma dívida bem menor, de R$ 7 bilhões.



A taxa selic, que contribuiu para o aumento das dívidas dos municípios, hoje de 10,25%, também foi substituída pela Taxa de Juros a Longo Prazo, de 6,25%.



Vários deputados, entre eles Henrique Alves (PMDB) comemoraram o pacote de benefícios aos municípios dando "vivas" aos prefeitos.



* Com informações de O Globo.