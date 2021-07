Hospital da Mulher atende mais de mil por mês

Fotos: Isabela Santos

No primeiro mês do hospital feminino, foram atendidas mais de mil pessoas. Foram feitos 130 partos e quase 600 ultrassonografias. Nos corredores do centro médico, usuários falam sobre o funcionamento.Salete Alves acompanhava a filha que, na terceira gestação, fazia uma ultrassonografia. Ela, no entanto, não poderá ter o filho na unidade porque tem a bacia pequena, o que impede o parto normal.“Minha filha [Samara] estava muito satisfeita porque teria o bebê na nova maternidade, mas aqui só faz parto normal”, Salete lamentou. “A maternidade das Quintas está na mesma situação. Foi reformada, mas não funciona”.De acordo com a administradora de pessoal Deborah Viana, a maternidade só faz procedimentos de baixo risco e ainda não são realizadas cirurgias por “falta de pessoal” e insumos.“Médicos já foram convocados mas estão no prazo de se apresentar”, explicou a administradora. “Pelo que tudo indica, até o final de maio estará funcionando o centro cirúrgico”.Ela também informou que há 60 médicos trabalhando atualmente na unidade.A dona de casa Neci Silvestre não tem esperanças de ter seu terceiro filho no Hospital da Mulher. Perto do quinto mês da quinta gestação, precisa de cirurgia cesárea. Além disto, a gravidez é de alto risco. Mesmo assim, acha satisfatório o atendimento.“Não sei se porque é novo, mas está ótimo o atendimento. Eu pagaria R$ 150 nos exames que consegui aqui”, disse.Em contrapartida, lamenta a falta de cirurgias. “Vou ter que ir para o Januário Cicco, que é muito longe. Para cá eu viria até a pé”, disse.