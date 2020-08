Garibaldi Filho assumirá Comissão de Assuntos Econômicos

Vlademir Alexandre

Durante um aparte na sessão, o líder do governo, o senador Romero Jucá registrou que não é papel da Liderança do Governo tratar da indicação nem dos membros de comissões, nem de dirigentes das comissões. Mas que durante toda a semana, teve contato com as lideranças partidárias e, como Líder do Governo, procurou "ajudar no sentido de construir um entendimento para que as comissões pudessem efetivamente ser preenchidas rapidamente".De acordo com Jucá, 95% das comissões já estão definidas. "Só há hoje falta de consenso na Presidência da Comissão de Infraestrutura. Todas as outras comissões estão com seus membros referenciados, indicados e efetivamente aguardando que se faça essa votação".Os nomes dos demais presidentes de Comissões da Casa também serão anunciados na quarta-feira (4). A nomeação do senador potiguar lhe devolve a visibilidade em nível nacional ora conquistada quando foi presidente do Congresso Nacional.

*Matéria atualizada às 20h41 para acréscimo de informações.