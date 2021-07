TCU condena Aldo Tinoco a pagar mais de R$ 1 milhão

Divulgação O ex-prefeito pediu prorrogação do prazo, mas não comprovou a aplicação dos recursos conforme o contrato.

O convênio firmado com a extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FNE), vinculada ao Ministério da Educação, desenvolveria ações para detectar e sanar problemas clínicos, psicológicos e odontológicos que interferissem na saúde de 2.928 alunos da 1ª série de escolas públicas.O ex-prefeito pediu prorrogação do prazo, mas não comprovou a aplicação dos recursos conforme o contrato. A devolução da quantia deverá ser feita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Tinoco Filho também foi multado em R$ 10 mil, a serem pagos ao Tesouro Nacional.O ministro Augusto Nardes foi o relator do processo. Cópia da documentação foi enviada à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte. Cabe recurso da decisão.Fonte: TCU