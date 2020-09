Morte de turista na Pipa completa 10 dias e continua sem solução

Reprodução / Fred Carvalho Gert Björn foi morto com tiro no peiro dia 1º passado

No mesmo dia do crime (1º), delegados do Setor de Inteligência da Polícia Civil foram até a Pipa para auxiliar nas primeiras investigações. Hoje, quatro delegados continuam no caso: Atanázio Gomes (que preside o inquérito), Raimundo Rolim, Silva Júnior e José Carlos Araújo.Nos dez dias de investigação, algumas pessoas foram detidas sob suspeita, mas liberadas em seguida porque não foi comprovado o envolvimento delas no crime. A polícia também divulgou um retrato-falado do suspeito, mas isso até o momento não surtiu efeito.Após nove anos passando férias na Tailândia, Gerto Bjorn veio ao Brasil para comemorar os 55 anos da mulher dele, Ann-Christin Olsson, completados após o assassinato dele.Na madrugada do dia 1º, em um assalto ao hotel, Ann-Christin Olsson reagiu ao assalto e o criminoso acabou atirando em Gert Björn. Ele morreu a caminho do hospital. O corpo do turista foi levado para a Suécia no final de semana passado.