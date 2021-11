PM apreende adolescente acusado de participar de sequestro Além dele, Wellisson Kleven, de 19 anos, foi preso portando uma arma, durante festa na lagoa de Extremoz.

Policiais militares de Extremoz apreenderam no início da noite desta quinta-feira (30), um adolescente de 17 anos juntamente com o jovem Wellisson Kleven do Nascimento, de 19 anos. O menor de idade era foragido da polícia por ter participado de um sequestro na comunidade Beira Rio, no ano passado.



A dupla foi presa portando um revólver calibre 38, além de vários celulares e cerca de R$ 300, em espécie. De acordo com o comandante do pelotão de Extremoz, tenente Couceiro, os dois acusados estavam efetuando roubos naquela área.



Assim como o adolescente de 17 anos, Wellison Kleven, ou "Elsinho", como é conhecido, também se encontrava foragido por porte ilegal de arma.



Os acusados foram detidos no momento em que participavam de uma festa. Vários adolescente, inclusive meninas, participavam da comemoração na lagoa de Extremoz, onde foram abordados pela polícia.



Segundo a polícia, contra o adolescente de 17 anos havia um mandado de apreensão pela Delegacia Especializada em Atendimento ao Menor Infrator (DEA). Ele teria participado de um sequestro, cuidando do cativeiro da vítima, na comunidade Beira Rio, em Igapó, zona Norte de Natal.