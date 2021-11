Ministério da Saúde diz que larvicida usado no combate à dengue é seguro A resposta esclarece dúvida levantada pelo Sindicato dos Agentes de Saúde sobre os riscos do novo produto para quem o manipula.

O Ministério da Saúde encaminhou à Secretaria Municipal de Saúde de Natal nota técnica que atesta o uso do novo larvicida adotado para o combate à dengue em todo Brasil. O produto, que começou a ser utilizado também em Natal é, segundo a nota do MS, “recomendado, seguro e eficaz no combate ao Aedes aegypt” e “seguro tanto para a população quanto para o agente aplicador”.



A resposta veio para esclarecer uma dúvida levantada pelo Sindicato dos Agentes de Saúde sobre os riscos do novo produto para os profissionais que iriam manipular o larvicida em forma de pó antes da diluição utilizada no trabalho de campo, já que a recomendação seria manipular o pó utilizando máscaras e luvas.



O uso das máscaras e luvas, entretanto, é recomendável para manipulação de todos os produtos em forma de pó, mas para evitar quaisquer dúvidas a respeito desse tema, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu que já vai entregar o larvicida diluído na concentração ideal para o trabalho.



“Estamos fazendo treinamento com todos os agentes sobre o uso do novo larvicida. Já fizemos com os distritos Leste, Norte e Oeste e nesta quinta-feira encerramos com o Sul.



Mas, atendendo a um pedido dos próprios agentes de saúde e para facilitar o trabalho deles, já iremos entregar o larvicida diluído, com seringa para aplicação direta na forma ideal. Portanto não será mais necessário o uso de máscara ou luvas”, adiantou a chefe de Vigilância à Saúde da SMS, Cristiana Souto.



O produto que será usado como larvicida nos próximos ciclos de controle da dengue em Natal, o Diflubenzurou, foi encaminhado pelo Ministério da Saúde e já está em uso em vários estados do Brasil. No Nordeste, o RN é o terceiro a receber o produto, já que Ceará e Alagoas já estão utilizando.



“Alarmes falsos de que o produto apresenta risco à saúde da população é uma irresponsabilidade, pois pode prejudicar o trabalho de combate à dengue e possibilitar uma nova epidemia da doença”, ressalta a chefe da Vigilância à Saúde.