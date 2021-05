Tempo real - América x Santa Cruz O América recebe o Santa Cruz no Machadão. Caso o alvirrubro consiga a vitória, assumirá a 3ª posição no Estadual de 2009.

FIM DE PARTIDA



49 minutos - Fim de partida. O América se despede do campeonato potiguar.



47 minutos - GGGGGGGOOOOOLLLLLLL DO AMÉRICA!! LÚCIO, DE PERNA ESQUERDA, DIMINUI PARA O ALVIRUBRO.



45 minutos - Pênalti a favor do América.



42 minutos - O jogo continua 3 a 0 para o Santa Cruz.



31 minutos - GGGGGGGGOOOOOLLLL DO SANTA CRUZ!! NO ATAQUE FULMINANTE EM BLOCO, DENIS CHUTA PARA O FUNDO DO GOL DE RODOLFO. 3 A 0 NO MACHADÃO.



25 minutos - Helinho domina pelo meio, toca pelo alto com Ciel, mas a zaga do tricolor toca para longe.



24 minutos - Lúcio tabela com Sandro Hiroshi, que faz sua estreia no América. O jogador tocou com Chapinha que chutou longe do gol de Eridelson.



20 minutos - GGGGGGGOOOOOLLL DO SANTA CRUZ!! KEL, NOVAMENTE, MARCA PARA O SANTA CRUZ.



16 minutos - GGGGGGGOOOOLLLL DO SANTA CRUZ!! KEL, DE PÊNALTI, ABRE O PLACAR NO MACHADÃO.



Outros resultados

Baraúnas 0 x 1 ASSU

Potyguar 3 x 0 ABC



12 minutos - Na cobrança de falta para o América, Ciel chute errado e a bola sai pela linha de fundo.



11 minutos - Em instantes, Sandro Hiroshi faz sua estreia jogando pelo América.



10 minutos - Diego domina pela meia-dereita. Ciel em boa jogada, tocou por cima para Lúcio e o árbtiro assinala falta de ataque para o tricolor.



7 minutos - Pelo time do Santa Cruz, Jandir entra em campo no lugar de Wescley.



4 minutos - Santa Cruz vai pra área com perigo. Alexandre deixa o ataque passar fácil.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Tiago Gasparino chega com perigo pela direita. O jogador tabelou com Ciel e chutou assustando o goleiro do Santa.



43 minutos - Kel veio cortando pelo meio e chutou forte sem direção. Apenas escanteio para o América.



42 minutos - Cartão Amarelo! Denis, do tricolor, recebe o cartão depois de derrubar Adalberto.



41 minutos - O jogo no Machadão continua 0 a 0.



36 minutos - Cartão Amarelo! Odair comete falta em cima de Lúcio e o árbitro chega em cima.



31 minutos - Pelo lado do Santa Cruz foram aplicados dois cartões. Geriel e Rafael foram advertidos com cartões amarelos.



30 minutos - O América continua pressionando muito o Santa Cruz buscando abrir o placar no Machadão.



26 minutos - Faltando 19 minutos para o final da partida, o América é só pressão para cima do Santa Cruz.



26 minutos - NA TRAVE!! Lúcio novamente mete outra bola na trave. A segunda consecutiva em menos de um minuto.



25 minutos - NA TRAVE!! Lúcio conseguiu uma jogada rápida e chuta forte na trave de Eridelson.



24 minutos - Adalberto abre pela esquerda com Alexandre. Helinho recebe a bola, a pelota se adiante e sobre para Eridelson.



23 minutos - Falta! Alexandre derruba o jogador do Santa Cruz e é posse de bola para o tricolor.



20 minutos - O América desce no contraataque com Lúcio, mas ele perde a posse de bola.



10 minutos - Geriel tocou com Breno pela meia direita. Uma nova tabela com Geriel, o jogador tenta receber na frente, mas a posse de bola fica com o América.



9 minutos - Falta! O árbitro assinala falta de Robson em cima de Chapinha.



8 minutos - Na batida, Wescley tentou levantar na área, mas a bola sai pela última linha. Apenas tiro de meta.



7 minutos - Falta! Breno cruza na área do América, Robson tenta chegar na bola e sofre falta da zaga americana.



6 minutos - O América tenta sair pela esquerda buscando o ataque. Posse de bola para o time visitante.



1 minuto - Começa o jogo no Machadão.