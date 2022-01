Com o foco na estreia, Ponte treina e já segue para concentração Técnico Marco Aurélio optou por um trabalho mais tático, sem forçar fisicamente os atletas titulares.

Com os olhos voltados para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, contra o ABC-RN, o elenco alvinegro treinou na manhã desta quinta-feira e já seguiu para a concentração.



Pelo pouco tempo que teve para treinar entre o jogo da Copa do Brasil e a partida de amanhã, o técnico Marco Aurélio optou por um trabalho mais tático, sem forçar fisicamente os atletas titulares. Dessa forma, o treinador não adiantou qual será o time que entrará em campo.



“Estamos usando o tempo que temos para fazer um trabalho de posicionamento, tático, acertar algum detalhe ou outro. Não dá para fazer muita coisa”, lamentou Marco Aurélio, que deixou a dúvida sobre o time no ar. “Existe duvida, pois estamos avaliando o cansaço dos jogadores. Temos o Juan, Tinga, Wilian, Deda, Bilu, tudo isso para pensar sobre o meio de campo. Sabemos que não poderemos contar com o Juan no próximo jogo da Copa do Brasil, então há a possibilidade de entrar com ele e poupar alguém para a outra partida”, disse.



Mesmo sem saber sobre a titularidade, o volante Wilian tem uma certeza: o jogo contra o ABC não será fácil. “Vai ser difícil. Em começo de campeonato todos querem os três pontos. Temos que ficar atentos, pois as vitórias dentro da casa fazem a diferença neste campeonato longo que é o Brasileiro”, disse o atleta. Após o treino, os convocados por Marco Aurélio seguiram para o hotel onde fazem a concentração para a estreia.



Fonte: Site da Ponte Preta