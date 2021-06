América pronto para jogo contra o ASSU Sandro Hiroshi, em princípio, joga no meio-campo, e Danilo está entre os relacionados; o ASSU teme mais a arbitragem que o adversário.

O América está concentrado para o jogo contra o ASSU, neste domingo (12) na cidade do mesmo nome. O técnico Macuglia listou os atletas depois do treino de hoje, e há duas novidades: Sandro Hiroshi, que se movimentou bastante nos dois últimos treinos, deve entrar em campo; e Danilo - que estava emprestado às categorias de base - foi relacionado para a partida.



Eis os relacionados: Adriano, Rodolpho, Thiago Gasparino, Tiago Messias, Adalberto, Alexandre Henrique, Diego, Alexandre Messiano, Alisson, Fábio Neves, David, Frede, Sandro Hiroshi, Ciel, Helinho, Lúcio Curió, Danilo e Torona.



A única dúvida mesmo está no meio-campo - Macuglia testou Diego ontem (10) e, no treino de hoje, Alexandre Messiano.



Desta forma, a não ser que haja alguma mudança de última hora, o América deve enfrentar o ASSu com esta formação - Rodolpho, Thiago Gasparino, Tiago Messias, Adalberto (julgado e liberado pelo TJD - ele foi a julgamento na última terça, por expulsão em um jogo anterior contra o ASSU) e Alexandre Henrique; Alisson, Alexandre Messiano (Diego), Ciel e Sandro Hiroshi; Helinho e Lúcio Curió (que, a exemplo de Adalberto, foi julgado e liberado pelo TJD por motivo idêntico).



Medo da arbitragem



E o ASSU? O que mais o "Camaleão do Vale" teme não é o América em si, mas sim a arbitragem. O presidente do clube, Dailson Nachado, tem externado uma certa insatisfação com os árbitros, e - tal qual uma teoria da conspiração - crê que os mesmos têm prejudicado o ASSU, para evitar, por exemplo, que a equipe vença o segundo turno (neste momento algo remoto, mas possível), o que encerraria o Estadual 2009 sem necessidade de decisões (afinal, o ASSU é o campeão do primeiro turno).