Wilma obtém promessa de possível adiantamento de leilão das eólicas Secretário do Ministério das Minas e Energia admite antecipar leilão para Estados com documentação pronta, como RN, mas data ainda não foi definida.

A primeira reunião da governadora Wilma de Faria em Brasília, na manhã de hoje (17), resultou na promessa de que o Governo Federal irá estudar a possibilidade de adiantar os leilões para a compra de energia eólica (produzida pelos ventos).



De acordo com o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, um dos motivos do atraso para a realização da escolha das empresas que irão ter sua produção comprada pelo governo é a demora de alguns Estados em regularizar suas documentações, necessárias à participação no leilão.



Com isso, a perspectiva é de realizar a seleção somente em novembro. Porém, como inicialmente o leilão estava previsto para o final do ano passado e até agora não foi realizado, a governadora Wilma de Faria exigiu celeridade no processo.



Uma das opções apresentadas pelo ministério é de fazer um leilão em separado, contemplando os Estados que já têm toda documentação pronta, como é o caso do Rio Grande do Norte. Essa medida, porém, depende ainda da análise do ministro Edison Lobão, que atualmente acompanha o presidente Lula em viagem ao exterior, e da publicação de um decreto presidencial.



A governadora deverá se reunir com o ministro Edison Lobão no próximo dia 7 de abril, quando voltará a tratar do assunto.