Escola Mareci Gomes, no Passo da Pátria, retorna atividades parcialmente

Fotos: Ana Paula Oliveira

O retorno ainda parcial, segundo a diretora da escola, Aparecida Barbosa Amaral, se deve ao fato de alguns professores da escola ainda integrarem o movimento grevista.A diretora acredita que, como os alunos não estavam sabendo da volta às aulas, a frequência na escola hoje foi fraca. Na manhã desta quarta, apenas uma turma assistia aula. “Acredito que, no período da tarde, mais alunos possam estar vindo para a escola”, diz.A Escola Municipal Mareci Gomes possui 16 turmas, distribuídas em oito no período da manhã e oito à tarde. Cerca de 450 alunos estudam na escola de ensino fundamental. No quadro da escola, fazem parte 16 professores.