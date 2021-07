II Bienal de Informática tem início com ciclo de palestras As exposições acontecem no shopping Orla Sul e se estendem até às 21h.

A II Bienal de Informática de Natal, evento que traz palestras e as novidades da tecnologia, começou oficialmente há pouco mais de duas horas com um ciclo de palestras que tratam sobre internet, telefonia, softwares livres, negócios, games e mídia digital, um dos carros- chefes.



Ao todo, 53 exposições acontecem nos quatro dias de bienal, fato que deve atrair próximo de duas mil pessoas ao shopping Orla Sul. De acordo com Fernando Oliveira, coordenador técnico do ciclo de palestras, cerca de 700 inscritos já confirmaram presença nos próximos dias.



Para ele as conferências revelam uma tendência do mercado e foram escolhidas pensando nisso. “ Os temas das palestras giram em torno da ascensão do mercado. Essas áreas que estamos trabalhando, vem gerando muitos empregos e a tendência é que o mercado cresça mais nos próximos anos”, revelou.



Às 18h haverá uma mesa redonda com o tema “Qual o profissional de TI que o mercado procura?” com os palestrantes Fernando Oliveira, (Senac), Gustavo Diógenes (Diginet), Astenio Araújo (Alesat), Márcio Muniz (Nordestão) e Afrânio Miranda (Miranda Computação).