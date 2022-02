Diretório do PSDB aguarda novas filiações

Fátima Elena Albuquerque Presidente do diretório municipal afirma que até agora não há novos filiados no PSBD.

“Não tenho essa informação. Pelo menos, oficialmente, não recebi nada. No diretório municipal do PSDB até o momento não temos novos filiados. É o que posso garantir”, disse o presidente.Luiz Eduardo explicou ainda que o próprio deputado federal Rogério Marinho, só será oficialmente do PSDB em outubro, quando o diretório encaminha ao Tribunal Regional Eleitoral a lista atualizada com os novos nomes. Neste mês, também deve acontecer a eleição da nova diretoria.“A solenidade de filiação do deputado foi mais um ato simbólico. Ele preencheu toda a ficha, mas só encaminharemos a lista em outubro. Acabamos de enviar, agora em Abril, o relatório com as filiações para o TRE, são duas atualizações por ano”, explicou ele.Segundo Luiz Eduardo, em Natal, o PSDB na última relação divulgada pelo TRE, estava em segundo lugar no número de filiados com 3.500 em Natal e 11.500 no Rio Grande do Norte. “O nosso partido perde apenas para o PSB da governadora Wilma de Faria”, informou.