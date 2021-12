Marina Miranda é convocada para a seleção do RN

NEC/Pinguinho de Gente/Divulgação Marina Miranda foi convocada para a seleção do RN de natação

A primeira competição da equipe será no Campeonato Interfederativo de Natação - Troféu Milton Medeiros, de 14 a 17 de maio, em Aracaju.A nadadora Marina Miranda, 14 anos, tem um grande histórico de vitórias conquistadas nos quatro anos de treino.No ano passado, quando ainda era da categoria infantil 2, o destaque de Marina foi ser a recordista em todas as provas de 25m e 50m peito do Circuito Estadual de Escolinhas de Natação.Nos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte (Jerns) a atleta conquistou ouro, prata e bronze em 2006, e o bronze nos anos de 2007 e 2008.Também no ano passado ela foi convocada pela primeira vez para o Interfederativo de Natação conquistando a quarta colocação geral.Este ano ela já conquistou a vitória na primeira etapa do Campeonato Estadual de Natação, batendo o próprio recorde com um tempo de 39"55 (39 segundos e 55 centésimos) nos 50m peito.“Ser treinadora dela é um grande orgulho, principalmente porque ela é muito pé no chão, pois com todos os títulos conquistados, com apenas 14 anos, ela continua sendo uma pessoa super simples e disciplinada. Ela é um exemplo de determinação para todos que estão ao lado dela. Marina é um orgulho para mim e para a escola”, afirma Liliane Dias, a coordenadora de esportes do NEC/Pinguinho de Gente.