Procurador detalha irregularidades no contrato dos medicamentos Contrato assinado pela prefeitura estaria em conflito com os princípios da legalidade, economicidade, da eficiência e da moralidade.

O portal Nominuto.com teve acesso à representação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado sugerindo à Prefeitura de Natal o cancelamento do contrato para consultoria do controle e gestão do estoque de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



O documento, assinado pelo procurador Carlos Thompson, aponta diversas ilegalidades no contrato com a empresa TCI BPO Tecnologia Conhecimento e Informação S/A.



O argumento da Prefeitura para a contratação sem licitação é o caráter emergencial em que se encontra a secretaria.



O procurador aponta: “ A Secretaria de Saúde Pública já deu a solução provisória e emergencial ao problema de armazenagem de medicamentos”. Os materiais já estão instalados em locais com condicionamento de ar adequado até que a empresa contratada venha instalar seu Centro de Distribuição, num prazo de quase três meses.



Segundo o procurador, isso descaracteriza tal situação emergencial, o que é suficiente para dispensar a contratação sem licitação “no astronômico valor de R$ 2,5 milhões”.



O poder público também não justificou a escolha da empresa, não exigiu dela habilitação técnica, financeira e fiscal – inclusive aceitado certidões negativas vencidas – e o processo não tramitou oficialmente pela Procuradoria Geral do Município.



O Ministério Público aponta ainda que todos os atos do processo, da abertura até o contrato, foram sido resolvidos em dois dias.



O documento assinado por Carlos Thompson fala diversas vezes em “antieconomicidade” e aponta alguns fatores para mostrar que a Prefeitura de Natal, de fato, não faz economia com essa contratação.



Só a licença de uso do software da empresa contratada custa R$ 25 mil mensalmente. O documento ainda afirma: “O município tem um programa informatizado de controle de estoque de medicamentos há tempos, embora nunca tenha sido usado”.



Como embasamento contra a permanência do contrato, o procurador utilizou as palavras da controladora-geral do município, Regina Motta, na audiência pública de 11 de maio.



Na ocasião, ela “disse em alto e bom som, evocando sua experiência como auditora do TCU por 30 anos, que é contra a terceirização desse serviço de controle e distribuição de medicamentos, enaltecendo que a função de almoxarife somente deve ser exercida por servidor efetivo".



Thompson relata na peça que o contrato assinado com a TCI BPO Tecnologia Conhecimento e Informação S/A está em absoluto conflito com os princípios da legalidade, economicidade, da eficiência e da moralidade.