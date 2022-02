Wilma de Faria cumpre agenda de dois dias em Mossoró A governadora assinará convênios com setor de comércio e serviços e visitará obras executadas na cidade.

Visita às obras do novo entreposto da Ceasa/RN, concessões e renovações do Proadi e Progás, assinaturas de convênios com setor de comércio e serviços, além de encontros com fruticultores e industriários. São alguns dos compromissos agendados pela governadora Wilma de Faria em sua viagem à cidade de Mossoró, nestas terça (12) e quarta-feira (13).



A programação se inicia às 9h da terça-feira com uma visita aos desabrigados das comunidades alagadas pelas chuvas, que estão alojados provisoriamente na Escola Estadual Estevão Dantas e Comunidade Fraterna, localizada na Rua Romualdo Galvão.



Na sequência, ela segue para a sede da CDL-Mossoró, onde será apresentado o Projeto Campo Escola de Petróleo e Gás. Na ocasião também serão assinados os convênios para realização da Convenção Estadual do Comércio e Serviços do RN e do Liquida Mossoró. O primeiro no valor de R$ 160 mil, e o segundo de R$ 60 mil. A convenção será em Natal, de 03 a 05 de junho, e o Liquida Mossoró, de 25 de agosto a 05 de setembro deste ano. Haverá ainda a instalação e assinatura do Protocolo de Intenções da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) Itinerante.



Às 15h30, visita as obras do novo entreposto da Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte (Ceasa/RN). De lá, segue para as instalações da empresa Itamil – Química Industrial Itamil LTDA, primeira indústria a produzir carbonato de cálcio precipitado no Nordeste.



Às 17h30, terá uma reunião com os fruticultores para apresentação do projeto de pesquisa e inovação para o setor, do posicionamento do Governo em relação aos créditos da Lei Kandir e também a assinatura do convênio para realização da Feira Internacional da Fruticultura (Exprofruit). As atividades do dia se encerram com a inauguração da Escola Estadual Manoel Joaquim, no município de Governador Dix-Sept Rosado, com solenidade marcada para às 20h30.



Na quarta-feira (13), às 9h, a governadora abre a agenda em reunião com os industriários onde conhecerá as empresas a serem beneficiadas pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proadi), bem como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivo do Gás Natural Progás), seguido das devidas assinaturas para concessões.



Haverá também a apresentação das ações desenvolvidas pelo Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas (Protec), por meio de Convênio entre Governo do RN com o Sebrae/RN. E ainda as assinaturas, do Termo de Doação de um lote no Centro Industrial para a instalação da Vidres América Fritas e Esmaltes Cerâmicos Ltda, do convênio para realização da Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (Ficro), e do Protocolo de Intenções com a Santa Clara Alimentos, para a instalação de uma Fábrica de Sucos.



À tarde, ela visita três instituições beneficiadas pelo Programa Cidadão Nota 10. A Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região, que já recebeu quase R$ 76 mil, para a aquisição de equipamentos. A Fundação Forma Dei, beneficiada com pouco mais R$522 mil aplicados em obras de melhorias, aquisição de imóveis e equipamentos. E a Fundação Santa Luzia, que já recebeu quase R$ 70 mil, para aquisição de equipamentos. Às 18h30 a governadora visitará a Escola Estadual Inalda Cabral, contemplada com o programa Mãos que Ajudam, onde haverá a divulgação das demais escolas contempladas, bem como os recursos investidos no programa Brasil Profissionalizado.



A programação termina no assentamento da Empresa Maísa, onde haverá a Inauguração da Escola de Inclusão Digital, na Vila Pomar e das obras do Programa Luz para Todos. Entrega simbólica de alimentos do Programa Compra Direta da Produção, além da assinatura de convênios com prefeituras da região.