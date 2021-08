A duas horas do encerramento da eleição para procurador-geral da Justiça, faltam comparecer às urnas mais de 50 votantes, entre promotores públicos e procuradores de Justiça.A eleição está sendo realizada desde as 8h e segue até as 14h desta sexta-feira (17).Acompanhe em tempo real a votação em Natal e Mossoró por meio do site da Procuradoria-Geral de Justiça