Carlos Eduardo diz que Agnelo sempre sinalizou o desejo de ingressar no PDT

Arquivo Carlos Eduardo contará com Agnelo no PDT.

De acordo com Carlos Eduardo, o ingresso numa legenda parecia algo distante para Agnelo, no entanto, ele afirmou que mesmo assim, quando a hipótese era levantada “ele sinalizava com clareza que queria ir para o PDT”.Carlos Eduardo está na lista dos pré-candidatos ao Governo do Estado. A entrada de Agnelo no partido pode reforçar o seu pleito. Comenta-se que o ex-prefeito de Parnamirim é o maior articulador de sua campanha pelo interior, mas Carlos desconversa: “Bem que eu gostaria”.