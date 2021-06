Central de emissão de carteiras deve beneficiar 130 mil estudantes

Fotos: Vlademir Alexandre Sandro Pierre, presidente da Urne

As oito entidades que integram a Central do Estudante são: Urne, UEE, CNNE, Ferne, Uesp, DCE – Facex, UNP e UVA.“O principal objetivo dessa união é moralizar o processo de emissão de carteiras. Além disso, diminuir a rivalidade entre as entidades”, diz o presidente da União Norte-rio-grandense de Estudantes (Urne), Sandro Pierre.Ele afirma que a ação trará um maior benefício para os estudantes. “Depois dessa união, uma estrutura de alta tecnologia foi montada para atender aos estudantes”, declara.O presidente da Urne destaca que a partir de agora os estudantes recebem o documento na hora e a foto é gratuita, com um custo único de R$ 12 na Central e R$ 10 na Escola (adquirindo a carteira na escola, o estudante receberá em 15 dias).A Central do Estudante funciona no Shopping Via Direta, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.Outra unidade da central será inaugurada nos próximos 15 dias, no Shopping Estação, na Zona Norte.