Data para envio de projeto da bilhetagem única segue indefinida

Elpídio Júnior Kélps Lima: projeto da bilhetagem única ainda não tem ata para ser enviado à CMN.

Após a implantação da bilhetagem eletrônica nos ônibus de Natal, os permissionários de alternativos da cidade protagonizaram diversos protestos para que o sistema de bilhetagem fosse unificado, permitindo aos usuários a opção por qual transporte iria utilizar. Contudo, Kelps Lima argumenta que essa não foi a melhor alternativa para que o Poder Público chegasse a uma solução.“A melhor maneira de negociar não é prejudicando a população. Eles (alternativos) têm razão em cobrar, mas nada se resolve com a paralisação. Vamos construir uma saída com o diálogo, respeitando o direito de ir e vir da população”, disse Kélps Lima.De acordo com o titular da STTU, as discussões sobre o tema estão em ocorrendo com tranquilidade e os detalhes estão sendo acertados para que o projeto tenha real eficácia, aliado ao Passe Livre. “O nosso principal objetivo é beneficiar os usuários de Natal, e não atender os interesses de A ou de B”, explicou.Ainda segundo Kélps, a proposta, após finalizada pela STTU, seguirá para a procuradoria do município, que analisará o aspecto legal do projeto, e depois será enviada para o Legislativo Municipal. Contudo, haverá debate prévio também com os parlamentares.“No momento estamos apenas finalizando o projeto e, por isso, os vereadores ainda não estão participando. Mas logo após a finalização do projeto, é evidente que haverá uma ampla discussão com os parlamentares”, garantiu o secretário.