Figueirense, Bragantino e Duque de Caxias também estreiam com êxitos A primeira rodada da Segundona será completada neste sábado (09) com seis partidas.

Além de Ponte Preta 2 x 0 ABC, mais três jogos movimentaram o começo da primeira rodada da Série B do Brasileiro - e, noapanhado destas quatro primeiras partidas, os "timea da casa" começaram com o pé direito.



Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o São Caetano, 2 a zero (gols de Bill); em Campina Grande, o Campinense perdeu para o Duque de Caxias-RJ por 2 a 1 (gols de Tiaguinho e Edivaldo para a equipe carioca; Tiago Cavalcanti fez o gol de honra do Campinense); e no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o Ipatinga, 3 a zero (dois gols de Rafael Coelho e um de Lucas).



A primeira rodada será completada neste sábado (09). Além de América x Atlético-GO, no estádio Machadão às 21h - único jogo neste horário - , estão programados Fortaleza x Guarani, Vila Nova-GO x Portuguesa-SP, Bahia x Paraná, Juventude x Ceará e Vasco x Brasiliense, todos estes às 16h10.