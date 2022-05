Adriano: Estou muito feliz de estar aqui

Site do Flamengo Atacante diz que está feliz no Flamengo e se aprontando para voltar

Após o treinamento, Adriano concedeu a sua primeira entrevista coletiva na Sala de Imprensa Marilene Dabus e disse estar com 20% da sua capacidade física ideal.“Fisicamente estou com 20% da minha capacidade. Ainda falta muito. Foi feito um planejamento de treinos em tempo integral e eu aceitei, porque quero muito ajudar o Flamengo. Estou acima do peso, mas não tanto quanto estão falando. Vamos fazer tudo com calma. Acredito que em 15 dias estarei bem para jogar”.Adriano afirmou que está se sentindo em casa na Gávea, onde foi revelado para o futebol.“Tô muito feliz de estar aqui, com as pessoas que me viram crescer. Isso ajuda muito a fazer um bom trabalho. Não tem porque não sorrir. O Flamengo teve e tem muitos ídolos. Eu chego aqui pra ser um deles. O carinho é grande aqui dentro e lá fora. As pessoas me cumprimentam e me dão força. Tenho que me dedicar para ser um exemplo para elas, já que muitas crianças me têm como ídolo”.A atacante não descartou a hipótese de acompanhar a delegação rubro-negra em Porto Alegre. O Flamengo enfrenta o Inter, na quarta-feira, pela Copa do Brasil“Estou querendo ir para dar uma força para a equipe. Estou torcendo muito para o Flamengo se classificar. Quero muito jogar essa competição e ajudar o Flamengo nessa luta pelo título”.