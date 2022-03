TCE adia julgamento de contrato para gestão de medicamentos

O cancelamento do contrato foi sugerido, no início desta semana, pelo procurador Carlos Thompson, apontando irregularidades na contratação da empresa, principalmente no que se refere à ausência de licitação.Na sessão instaurada hoje no TCE, Thompson mostrou-se contra a solicitação de Bruno Macedo.O procurador do Estado pede pressa no julgamento devido à proximidade da data de pagamento da primeira parcela do contrato, no valor de R$ 409 mil. Macedo pediu um prazo de 72 horas para preparar a defesa do município, o que foi acatado pelo relator da sessão, o conselheiro Valério Mesquita.“ O prazo dado pelo TCE é muito razoável. Até segunda-feira estará tudo pronto e vamos mostrar as razões para a necessidade do contrato”, disse Macedo.Segundo o procurador do município, a Controladoria Geral apresentará, ainda nesta quinta-feira, os cálculos comprovando que o valor mensal do contrato com a TCI BPO é igual à junção de vários contratos que existiam para administrar a gestão dos medicamentos.Sobre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público do TCE, Macedo acredita estão acontecendo alguns “equívocos”.No documento apresentado, o procurador Carlos Thompson aponta a despreocupação da Prefeitura com a economicidade e alerta para o processo não ter passado pela Procuradoria Geral do Município, mesmo decretada a situação de emergência na saúde.“Não precisa passar pela PGE. Se fosse uma processo de relevância jurídica, era necessário passar pela Procuradoria”, explicou Bruno Macedo, afirmando que só há relevância econômica no contrato.