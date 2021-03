Cooperados votam para decidir novo presidente da Unimed

Fotos: Ana Paula Oliveira

Cerca de 1.200 associados estarão votando durante todo o dia na sede do América Futebol Clube, na avenida Rodrigues Alves.A votação eletrônica teve início às 9h, e prosseguirá até as 19h. Segundo o vice-presidente da Unimed, Carlos Alexandre Cavalcanti Xavier, após a votação haverá uma assembleia geral ordinária, na qual será conhecido o novo presidente.Entretanto, segundo ainda ele, o novo presidente da cooperativa só será empossado entre 5 e 10 dias. “Colocamos isso para que houvesse um tempo para transição”.Sobre a eleição, ele disse que as eleições na Unimed sempre são muito acirradas. Mas, espera que tudo transcorra na maior tranqüilidade. O vice-presidente da cooperativa fez questão de ressaltar o aumento do patrimônio da Unimed.“Em 2002, o patrimônio era de R$ 3,3 milhões. Hoje o patrimônio é de R$ 33,8 milhões. Temos também um hospital próprio e uma clínica. A Unimed é líder setorial, abocanhando uma fatia de mercado de 50%”, declarou.A Unimed possui atualmente uma carta com 107 mil clientes. A arrecadação na cooperativa passa dos R$ 20 milhões