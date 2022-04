Givanildo Oliveira pode ocupar vaga de Heriberto da Cunha no ABC

Divulgação Givanildo Oliveira teria sido contatado e ficou de dar resposta

Sendo assim, ele se torna o primeiro técnico a perder o emprego na Série B do Brasileiro. Segundo fontes ligadas ao clube, Givanildo Oliveira, que está no América Mineiro, foi contatado, e ficou de dar uma resposta até às 13h desta segunda-feira (18).O acerto para a saída de Heriberto teria acontecido no domingo, mas a informação é que no vestiário após a derrota para o Figueirense, 3 a 0, no sábado (16) á tarde, o treinador teria se dirigido ao presidente Judas Tadeu demonstrando insatisfação pelas contratações que não vieram, e por resistência na dispensa de alguns nomes sugeridos pelo técnico.O certo é que depois da conversa, Heriberto e o ABC chegaram realmente a um acordo amigável para a rescisão contratual.Os nomes cotados para a vaga aberta com a saída de Herberto seriam Artur Neto, que o ano passando treinou o ABC na competição, e Flávio Lopes, um “velho amigo” de Judas Tadeu.No entanto, fontes seguras ligadas ao clube falou do contato com Givanildo Oliveira que, se aceitar, deve desembarcar em Natal. O pernambucano também foi sondado pelo América no começo da temporada, mas teria feito proposta muito alta ao clube rubro.Wergton do Rosário Calmon, mais conhecido por Somália, autor de cinco gols na temporada pelo Bangu seria o jogador pretendido pela diretoria do ABC.Existe uma preocupação entre os dirigentes do alvinegro potiguar para que não se crie a expectativa de que esse “Somália” seja o que atuou no Fluminense. Esse é outro, até porque no futebol brasileiro existem pelo menos uns seis jogadores com esse mesmo apelido.TianoO meia Tiano, que veio do Bangu, estreou com a camisa do ABC diante do Figueirense/SC, no Frasqueirão, fez sua análise sobre a derrota sofrida na partida deste sábado (16)."Perder sempre é ruim, ainda mais quando se joga em casa. Nós tentamos, mas a bola não entrou. Agora é trabalhar bastante, mais do que já estamos, porque está claro que o que está sendo feito não é suficiente". Cheguei na segunda, estava parado há alguns dias e preciso de mais ritmo de jogo. Espero ter a tranquilidade necessária para trabalhar isso e cada vez mais evoluir no campeonato", disse ao site do clube após a partida contra o Figueirense.