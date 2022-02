Palmeiras, de virada, bate o Coritiba na Série A A vitória do time paulista foi sofrida, quase no finzinho do jogo; nos demais jogos, só empates.

O Palmeiras sofreu para vencer em casa o Coritiba, em uma das primeiras partidas da rodada inicial da S[érie A do Campeonato Brasileiro - 2 a 1.



Diversos titulares palmeirenses ficaram de fora - afinal, há uma certa prioridade neste momento para a Libertadores. Mesmo assim, o time paulista começou pressionando o visitante. Aos 21 minutos, Ortigoza entrou na área e bateu. O goleiro Vanderlei defendeu.



Aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti de Jefferson em Márcio Gabriel. Marcelinho Paraíba cobrou no canto direito, abrindo o placar para o Coritiba.



O Palmeiras ainda teve chance de empatar por duas vezes antes do intervalo. Na primeira, Marquinhos cruzou na área - Maurício Ramos cabeceou pra fora. Quase no final do primeiro tempo, Jefferson alçou da esquerda, Willians subiu livre e, de cabeça, mandou pela linha de fundo.



O técnico Vanderlei Luxemburgo fez algumas mudanças no time pauliista: os titulares absolutos Keirrison, Diego Souza e Cleiton Xavier entraram nos lugares de Marquinhos, Mozart e Jumar. As mudanças deram êxito - o Palmeiras ganhou em pressão, e aos 24 minutos do segundo tempo saiu o gol de empate: Cleiton Xavier deu passe para Jefferson cruzar, Willians apareceu e fez 1 a 1.



Perto dos acréscimos finais, precisamente aos 43 minutos, Diego Souza, destaque do Palmeiras, deixou dois marcadores para trás e passou para Marcão, na entrada da área; o zagueiro "abriu" para Keirrison, que tirou do goleiro, virando o jogo no Palestra Itália - estava concretizado o 2 a 1.



O Palmeiras, comandado por Vanderlei Luxemburgo, venceu com Bruno, Wendel, Maurício Ramos, Marcão, Jefferson; Jumar (Cleiton Xavier), Mozart (Diego Souza), Souza, Marquinhos (Keirrison); Willians e Ortigoza. O Coritiba, do técnico Renê Simões, atuou com Vanderlei, Rodrigo Mancha, Pereira, Felipe; Márcio Gabriel, Pedro Ken, Donizete, Marcelinho Paraíba (Ramon) e Carlinhos Paraíba; Marcos Aurélio (Dirceu) e Ariel (Marlos).





De resto, empates



Além de Palmeiras 2 x 1 Coritiba, o comecinho da rodada da Série A contou com outros dois jogos.



Em Recife, Sport e Barueri icaram no empate, 1 a 1 - Igor, aos 13 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o "Leão da Ilha"; aos 3 minutos do segundo tempo, Pedrão arrancou o empate para o Barueri.



Por fim, em Florianópolis, o Avaí empatou com o Atlético-MG, 2 a 2. O time da casa saiu na frente, com Evandro (aos 25 minutos do primeiro tempo) e Muriqui (aos 13 minutos do segundo tempo). A partir daí o Atlético-MG reagiu, com Alessandro (aos 25 minutos do segundo tempo) e empatou com Carlos Alberto (aos 32 minutos do segundo tempo).



A primeira rodada da Série A será completada neste domingo (10) com Corinthians x Internacional, Fluminense x São Paulo, Cruzeiro x Flamengo, Atlético-PR x Vitória, Grêmio x Santos, Santo André-SP x Botafogo e Goiás x Náutico.