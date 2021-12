Governo calcula prejuízo de R$ 40 mi somente com carcinicultura e fruticultura

“O ministro foi muito incisivo na resposta imediata do governo federal aos pleitos da governadora”, informou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Segundo de Paula. De acordo com o governo do estado, o prejuízo já alcançou a cifra dos R$ 100 milhões: além dos R$ 40 millhões da carcinicultura e fruticultura, serão necessários R$ 50 milhões para recuperação de estradas - muitas das quais destruídas desde o ano passado - e mais R$ 10 milhões para amenizar as perdas com a produção de sal.De acordo com o secretário, a parte mais importante da visita foi a confirmação de que o governo federal enviará a verba para o início da construção da barragem de Oiticica, o que deverá minimizar o risco de novas enchentes. “Ela dará a garantia para agricultores e empresários continuarem na região”, disse o secretário.Até o momento, o governo calcula mais de 40 mil pessoas atingidas pelas chuvas – seja pelo alagamento ou isolamento das casas. De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo, 570 mil pessoas em sete estados do Nordeste sofrem de alguma maneira desde o aumento do nível das águas na região.