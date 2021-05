Vice-presidente lamenta a morte de Márcio Moreira Alves Alencar diz que recebeu com tristeza a morte do amigo.

O vice-presidente da República, José Alencar, divulgou nota lamentando a morte do jornalista e ex-deputado Márcio Moreira Alves, ocorrida no começo da noite de hoje (3), no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.



Alencar diz que recebeu com tristeza a morte do amigo que sempre admirou pela inteligência e pela coragem de “defender aquilo em que acreditava”.



Ao lembrar da ação política de Márcio Moreira Alves, o vice-presidente afirma que “as circunstâncias quase o tiraram da vida pública nacional, mas ele teve sabedoria de encontrar caminhos que lhe permitiram continuar participando da construção do nosso país”.



Alencar também afirma que Márcio Moreira Alves vai fazer muita falta, "mas nunca deixarei de tê-lo em meu coração".



A íntegra da nota do vice-presidente da República, José Alencar, sobre a morte de Márcio Moreira Alves:



“Recebi com muita tristeza a notícia da morte do meu querido amigo Marcito. Desde o início de nossa amizade, sempre admirei sua inteligência, seu caráter e sua coragem de defender aquilo em que acreditava. As circunstâncias quase o tiraram da vida pública nacional, mas ele teve a sabedoria de encontrar caminhos que lhe permitiram continuar participando da construção do nosso país. Vai fazer muita falta, mas nunca deixarei de tê-lo em meu coração. Quero expressar minhas sinceras condolências a seus familiares e amigos.”