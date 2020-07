Juiz admite que lei é falha em casos como a eleição de Patu

Fotos: Gabriela Duarte Fábio Holanda admite que lei é falha em casos como eleição de Patu.

“Do ponto de vista jurídico a legislação tem alguns princípios básicos e algumas normas constitucionais que são as famosas cláusulas pétreas, o que foi uma conquista desde a Revolução Francesa, em que havia casos que pessoas eram penalizadas até a sétima geração. Hoje isso está fora do ordenamento político dos países democráticos”, declarou em entrevista ao Jornal 96, dana manhã desta terça-feira (3).No entanto, o magistrado reconhece que o tema exige uma “reflexão” dos representantes da Justiça Eleitoral. Aliás, daria uma ótima discussão em torno da Reforma Política que demora a sair do papel.Mas enquanto isso não acontece, em outras palavras o juiz disse que a entrada ou não de esposas ou maridos de gestores que tiveram seus mandatos cassados como alternativa para continuarem no comando dos governos, só pode ser impedida através da consciência da população em votar ou não nessas pessoas.“O grande trabalho que caberia a Justiça Eleitoral e, é exatamente o que ocorreu na última eleição, nós tentamos mostrar a responsabilidade do voto, mostrar a população o que aquele gestor fez anteriormente e refletir se vota ou não. Eu não vejo como, legalmente, se evitar que pessoas ligadas a políticos casados possam exercer a sua cidadania plena. Até porque isso é uma tradição política brasileira. Não existe mais uma oligarquia formal, mas a sucessão de cargos por filhos, netos e bisnetos no Brasil é uma tradição, infelizmente”, explicou.Mesmo nas eleições normais, o juiz conta que muitos candidatos já cientes que poderiam ser questionados, se anteciparam e preferiram não arriscar lançando o nome das mulheres para concorrer a eleição, “mas na verdade quem manda, quem demite é o marido na administração da esposa. Aí cabe às câmaras municipais, ao Ministério Público e principalmente à população fiscalizar”.De acordo com Fábio Holanda em praticamente “todos os municípios do Rio Grande do Norte teremos eleições suplementares”. O juiz não soube informar ao certo o número de processos, mas garantiu que existe uma grande quantidade de pendências.O caso de Guamaré é um exemplo. Lá a permanência do prefeito Mozaniel de Melo vem sendo questionada devido ao seu vice-prefeito e pai, João Pedro Filho, que teve as contas desaprovadas pelo TCE e TCU e o registro de candidatura está sob questionamento.O segundo colocado na eleição, Auricélio Teixeira (PTB) busca conseguir o cargo com o indeferimento do registro de João Pedro, que contaminaria a chapa.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça-feira (3).