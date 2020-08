Primeiro trecho duplicado da BR-101 será liberado hoje No Rio Grande do Norte, serão duplicados 81,4 Km, distância entre Natal e a divisa com a Paraíba.

O trecho duplicado da BR-101 que liga Parnamirim a São José de Mipibu será liberado hoje (07), às 9h, com a presença da governadora Wilma de Faria (PSB). Essa é a terceira vez que o Governo do Estado marca a inauguração.



Ontem (6), o trecho, que tem 14 Km de extensão, ainda estava sendo concluído. A equipe do Nominuto.com visitou as obras e viu tratores e caminhões trabalhando no local, e placas de sinalização também estavam sendo colocadas.



A previsão é que até julho mais 32 Km sejam concluídos, duplicando a BR até Arez. No Rio Grande do Norte, serão duplicados 81,4 Km, distância entre Natal e a divisa com a Paraíba. O custo total da obra no Estado é de R$ 303,7 milhões.



Orçada em R$ 1,5 bilhão, a duplicação da BR-101 no Nordeste possui extensão de 335,7 quilômetros, divididos em oitos lotes, sendo dois no Rio Grande do Norte. Quando concluída, a obra permitirá que todo o trecho entre Natal e a divisa com Alagoas, seja duplicado.



Construída há 30 anos, a rodovia já atende a um tráfego de mais de 25 mil veículos por dia, sendo comuns os acidentes e congestionamentos na pista, em função do grande tráfego. Além da duplicação, a obra inclui a implantação de passarelas para pedestres, pontes e viadutos.