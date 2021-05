PM realiza operação de prevenção na zona Norte Cerca de 30 viaturas e 20 motos da Polícia Militar fizeram patrulhamento na região, juntamente com três equipes da Polícia Civil.

As polícias militar e civil realizaram uma operação de prevenção na noite deste sábado (4), na zona Norte de Natal. Cerca de 30 viaturas e 20 motos da PM fizeram patrulhamento na região, juntamente com três equipes da Polícia Civil.



O objetivo, de acordo com o Comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, era fiscalizar o constante fluxo de pessoas para tentar identificar criminosos. “Os policiais estiveram realizando blitzen durante toda a noite em todas as áreas da zona Norte. O resultado disso foi uma noite tranqüila sem ocorrências”.



Coronel Araújo informou ainda que apenas dois adolescentes, um de 14 e outro de 13 anos, foram apreendidos portando uma arma artesanal. Eles estavam em Nova Natal, quando foram identificados.



Homicídios



Apesar da tranquilidade durante a noite de sábado, na madrugada deste domingo (5), dois homicídios foram registrados, um na zona Delegacia de Plantão da zona Norte e outro na Plantão zona Sul.



Nas Rocas, Denis Richard Lima de Paiva foi assassinado por homens não identificados. Moradores não souberam dar detalhes do crime a polícia.



Já na rua Vivaldo Cavalcanti, na Vila Paraíso, Joseilton Gracino de Araúho, de 20 anoss, foi alvejado por vários tiros e morreu.



Populares disseram a polícia que ele era viciado em drogas e que foi morto por doi homens, que se aproximaram em um Gol preto, desceram e começaram a atirar.