Empresários australianos reafirmam investimentos no RN

Fotos: Marília Rocha Governadora Wilma de Faria recebeu empresários e embaixador da Austrália na Secretaria de Planejamento do Estado.

A visita foi reforçada pela presença do embaixador da Austrália no Brasil, Neil Mules, que declarou interesse na parceria com o Estado. “Temos interesses em apoiar as relações comerciais com o Rio Grande do Norte. A empresa Pacif Hydro é um exemplo de investimento em energia limpa e deverá ser seguida por outras”, afirma.O embaixador australiano (foto) ressaltou os pontos em comum entre a Austrália e o estado potiguar. “Temos muita coisa em comum: região tropical, semiárida e problemas de desenvolvimento concentradas no sudeste do país”, explica.A energia eólica também foi elogiada pelo embaixador. “O Brasil é o melhor país para investimento em energia renovável, pelo potencial da matriz energética e capacidade de receber projetos internacionais”, conclui.O diretor-presidente da Pacif Hydro, Mark Argar, também falou sobre os investimentos no setor eólico e sobre os problemas do setor. Ele acredita que a garantia de compra, pelos leilões de energia, e o escoamento nas linhas de transmissão serão resolvidos ainda esse ano.O secretário estadual de Energia, Jean-Paul Prates, enfatizou o interesse das empresas na capacidade de geração de energia do Rio Grande do Norte. “Estamos acompanhando, pelo cadastro de energia eólica, vários projetos de energia no Estado”, declara.Prates comentou ainda que o Governo do Estado está analisando estratégias de logística para escoamento de energia.Criado em dezembro de 2008 pela Secretaria de Energia, o cadastro eólico tem recebido projetos de empresas com interesse em exploração da energia eólica no Rio Grande do Norte. Atualmente, o cadastro conta com 1.500 megawatts cadastrados.O cadastro atua no mapeamento dos dados técnicos e econômicos, com objetivo de dar clareza ao campo eólico e melhorar os investimentos em no setor.As informações podem ser conhecidas pelo siteou pessoalmente na sede da Central do Investidor em Natal.