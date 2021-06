Cuidados com a voz podem evitar câncer de laringe e de faringe, alerta especialista ados fornecidos pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, mostram que 3.305 pessoas morreram de câncer de laringe no Brasil, em 2006.

Rio de Janeiro - A Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV) lança, na quinta-feira, dia 16, em todo o país, a Campanha Nacional da Voz, em comemoração ao Dia Mundial da Voz. A iniciativa visa a esclarecer a população sobre os riscos e o significado de doenças sérias, como os cânceres de laringe (cordas vocais) e faringe (garganta), que podem estar relacionados à alteração da voz. “E também doenças não tão sérias, mas que incomodam um bocado, como rouquidão”, disse à Agência Brasil o coordenador da campanha no Rio de Janeiro, o médico Marcos Sarvatt.



Em 1999, quando foi criada a campanha no Brasil, eram registrados no país em torno de 8 mil mortes por ano causadas por câncer de laringe. Com a realização da campanha, esse número vem caindo. Dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, mostram que 3.305 pessoas morreram de câncer de laringe no Brasil, em 2006.



Marcos Sarvatt explicou que o câncer de laringe tem uma relação maior com o fumo e com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, do que com questões ambientais ou climáticas. “Em locais onde se fuma muito e se bebe muito há maior incidência. Então, existe uma co-relação.”



Além de cuidar da própria saúde, estar bem descansados e não se expor a ambientes poluídos as pessoas devem ter cuidados preventivos com a impostação da voz. O uso da voz deve ser moderado. Deve-se evitar gritar muito, falar com grande impacto ou tentando vencer o ruído ambiental e lugares barulhentos, porque isso desgasta as pregas vocais.



As pessoas devem procurar também estar bem hidratadas, embora sem beber líquidos em demasia. “Existe uma cultura de beber muita água. A ingestão de líquidos deve ser feita de acordo com o calor ambiental, de forma a ter uma urina clara. Mas, não urinar demais”. É preciso também que haja uma boa alimentação.



A partir de 2003, vários países adotaram o dia 16 de abril como Dia Nacional da Voz. E se criou então o Dia Mundial da Voz. “Todos comemoram o Dia da Voz como uma data de alerta para reduzir os problemas da laringe e do aparelho fonador como um todo.”



Na edição deste ano, o lançamento da campanha ocorre em Sergipe. O programa de ações da Academia Brasileira de Laringologia prevê palestras e consultas gratuitas em todo o Brasil. O evento é apoiado pelo Ministério da Saúde, que também divulga as ações na rede pública. Desde 1999, a campanha atende cerca de 40 mil pessoas em cada edição.