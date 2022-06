Morre o músico Zé Rodrix

Drika Bourquim

Rodrix foi casado com a jornalista potiguar Hilneth Correia, com quem teve um filho, o DJ Rafael Correia, quarto do seis filhos do músico."Estou embarcando neste momento para o Rio, com Rafael, para participar do velório e do enterro", informou Hilneth ao Nominuto.com.Ela lembra que, no período em que viveu com o músico, moraram no Rio de Janeiro e em São Paulo. "Nós trabalhávamos juntos e um dos parceiros dessa época era o escritor Paulo Coelho", lembra.Alguns anos depois, no início dos anos 80, os dois se separaram e Hilneth veio morar em Natal."Depois da separação, ficou a amizade. Nós éramos muito amigos e sempre o visitava quando ia para o Sul", diz.Rodrix vinha, nos últimos anos, retomando a carreira musical. "Ele também estava escrevendo muito. Já tinha lançado dois livros e voltado a compor. Nós estávamos cmbinando para ele vir ao Seis e Meia, faltava só marcar a data", diz.Rodrix fez sucesso nos anos 70 como um dos expoentes do chamado ‘rock rural’. Nascido José Rodrigues Trindade, começou a carreira artística em 1966, quando formou, com Ricardo Sá (hoje Ricardo Villas), Maurício Mendonça (hoje Maurício Maestro) e David Tygel o conjunto Momento Quatro.Em 1967, apresentou-se, com o quarteto, no 3º Festival de Música Brasileira (TV Record), ao lado de Marília Medalha, Edu Lobo e o Quarteto Novo, interpretando a música "Ponteio", vencedora do evento.Morando no Rio de Janeiro, formou, em 1970, juntamente com Wagner Tiso, Robertinho Silva, Tavito, Luís Alves e Laudir de Oliveira, o grupo Som Imaginário, com o qual apresentou, ao lado de Milton Nascimento, o espetáculo "Milton Nascimento, ah, e o Som Imaginário", que estreou no Teatro Opinião e seguiu para o Teatro da Praia, no Rio de Janeiro.Desligou-se do grupo em 1971. Neste mesmo ano, venceu o Festival de Juiz de Fora com sua canção "Casa no campo" (parceria com Tavito), que se tornou grande sucesso na gravação de Elis Regina.Ainda no início da década de 1970, participou, como compositor, da trilha sonora do filme "Como era gostoso o meu francês", de Nélson Pereira dos Santos, e dos musicais "Tem piranha na Lagoa", de Paulo Affonso Grisolli, e "Independência ou morte", de Hélio Bloch. Em 1971, formou, com Luiz Carlos Sá e Gutenberg Guarabyra, o trio Sá, Rodrix e GuarabyraO trio lançou os LPs "Passado, presente & futuro" (1971) e "Terra" (1973).Em seguida, desligou-se do grupo, dando início à carreira solo, lançando, ainda em 1973, o LP "I Acto". Participou, como compositor, das trilhas sonoras do musical "Miss (Apesar de tudo) Brasil", da peça "O refém", do filme "Motel" e das novelas da Rede Globo "O espigão" e "Corrida do ouro".Gravou os LPs "Quem sabe sabe quem não sabe não precisa saber" (1974), "Soy latino americano" (1976), "Quando será?" (1977), "Hora extra" (1977), ,"Adeus, amigo" (1979, em parceria com Paulo Coelho), “Sempre Livre” (1979)Nas décadas de 80 e 90 passou a se dedicar ao mercado publicitário, mas ainda encontrou tempo para participar do grupo Joelho de Porco, com o qual gravou os discos "Saqueando a cidade" (1983) e "18 anos sem sucesso” (1988).Em 2001, voltou a se reunir com Sá e Guarabyra, apresentando-se no festival Rock in Rio. Nesse mesmo ano, o trio gravou o disco ao vivo "Outra vez na estrada”.Foi gravado por nomes como Rosana, Banda Black Rio, Quarteto em Cy, Elza Soares, Elis Regina, Ronnie Von, Roupa Nova, Sérgio Reis, Zezé de Camargo e Luciano, The Fevers, Kid Vinil e Magazine, Os Incríveis e outros.Lançou, em 2007, o livro “Esquin de Floyrac: o fim dos templos” (Record), terceiro volume da “Trilogia do Tempo”.