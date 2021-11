Homem que caiu de barragem é identificado PM de Acari acredita que o homem que caiu da barragem do Gargalheiras seja o agricultor Francisco Morais de Medeiros, 26, morador de Currais Novos.

A Polícia Militar acredita que o homem que caiu da barragem do Gargalheiras, quando tomava banho na sexta-feira (1º), aproveitando a sangria do açude, seja o agricultor Francisco Morais de Medeiros, 26 anos, morador de Currais Novos.



Segundo o blog de Marcos Dantas, a família dele compareceu à Delegacia de Polícia de Acari, e em contato com o Comandante do Destacamento, Sargento Vitamar Franklin, prestou queixa do desaparecimento.



Ainda segundo o blog, os familiares também teriam reconhecido as sandálias de Francisco, encontradas próximo ao local onde a vítima se divertia.



Centenas de pessoas contamplavam o espetáculo proporcionado pela sangria do Gargalheiras quando o rapaz nadava no açude. Algumas pessoas chegaram a registrar em fotos e vídeos o momento em que Francisco foi arrastado pela correnteza para a queda d'água, de mais de 26 metros, por volta das 16h30 do feriado do Dia do Trabalho.