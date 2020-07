Prender o assassino do sueco é prioridade da polícia hoje, diz delegado geral

Vlademir Alexandre Elias Nobre diz que caso do sueco é prioridade da polícia potiguar

“Desde que soubemos do crime passamos a tratá-lo como prioridade. Tanto que o pessoal da inteligência foi até a praia no mesmo dia para auxiliar na investigação e foi designado um delegado especial para tratar desse assunto. Só vamos parar quando prendermos o assassino do turista sueco”, garantiu o delegado geral.Elias Nobre antecipou que além do delegado Atanázio Gomes (que preside o inquérito policial) e do pessoal do setor de inteligência, o delegado regional de Nova Cruz, José Carlos Oliveira, também vai auxiliar nas investigações.Gert Björn Skytte Sandgren foi assassinado na madrugada de com um tiro no peito dentro do Porto do Sol Village Hotel, na praia da Pipa. Segundo informações da polícia, o bombeiro, de 59 anos, foi baleado por acaso, após a reação de uma mulher que estava no chalé. A polícia ainda não localizou o autor do crime.O crime aconteceu por volta das 2h, quando um homem armado com um revólver calibre 38 entrou no hotel e anunciou o assalto ao vigia e a pessoas que estavam na recepção. Eles foram até o local onde ficam os chalés procurando o melhor para ser assaltado.No primeiro, o assaltante viu que havia apenas crianças e mandou que o vigia o levasse a outro, que era o chalé onde o sueco e a mulher dele estavam hospedados. O criminoso ordenou que o vigia acordasse o casal. Quando a mulher percebeu que se tratava de um assalto, começou a gritar, o que assustou o bandido.Ele então esboçou que iria fugir, mas retornou, colocou a arma na janela e atirou. O tiro acertou o peito de Gert Bjorn no lado esquerdo, atingindo o coração. A bala atravessou o corpo do sueco e saiu pelas costas do bombeiro sueco. Depois do disparo, o criminoso fugiu, levando apenas o notebook do hotel.