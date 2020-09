Tiroteio assusta moradores de Candelária Tiros foram ouvidos por volta das 3h desta segunda-feira (9) e durou cerca de 20 minutos. Incidente não foi registrado na PM.

Um tiroteio na madrugada desta segunda-feira (9) assustou os moradores de Candelária, bairro da zona Sul de Natal. O incidente aconteceu nas proximidades do Centro de Detenção Provisória (CDP), que fica na avenida na avenida Prudente de Morais.



“Acordei assim que ouvi o primeiro tiro. Parei de contar quando estava no décimo, porque minha mulher e minha filha acordaram assustadas e fui dar assistência a elas. Só sei que o tiroteio durou mais de 20 minutos”, falou Joilson Augusto da Silva, morador do bairro.



Joilson Augusto falou ao Nominuto.com que os disparos só se encerram quando se passou a ouvir barulho de sirenes das viaturas policiais que chegaram ao local.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas foi informada que nenhum morador telefonou para a central telefônica para comunicar o fato.