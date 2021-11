Giselda não tem estrutura para isolar pacientes com suspeita de gripe suína

Fotos: Maiara Felipe

“O hospital não dispõe de um local ideal para o isolamento respiratório. Mas podemos improvisar e isolar em outros ambientes”, apontou. Segundo o infectologista, a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) firmará convênio com algum hospital privado para transferir os pacientes do Giselda.A ideia é abrir mais espaço para os casos monitorados de gripe suína.Apesar de não ter capacidade física para atender esses pacientes, Marinho enfatiza que os profissionais estão preparados tecnicamente para qualquer situação. “Não precisa pânico”, disse.De acordo com a chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica, Viviane Albuquerque, o Ministério da Saúde fez uma modificação quanto à nomenclatura.São consideradas suspeitas as pessoas que vieram dos países com casos confirmados e apresentaram os sintomas da doença.Os casos que requerem monitoramento são realizados em pessoas que mantiveram algum tipo de contato com os suspeitos.Até o momento, a SMS está com dois suspeitos de terem contraído H1N1. O primeiro caso foi registrado nessa segunda-feira (27), uma pessoa que estava no México.Na tarde dessa quarta-feira (29), mais um viajante do Texas.As duas pessoas que mantiveram contato com esses suspeitos estão sendo monitorando e mais uma que chegou de Nova York, que não está na lista de casos suspeitos porque já saiu com sintomas de gripe do Brasil.A Organização Mundial da Saúde elevou o nível de alerta de pandemia (epidemia de alcance mundial) de gripe de 4 para 5 (numa escala até 6).A fase 5 ocorre quando há um sinal forte de que a pandemia é iminente.A mudança do status coloca governos e companhias farmacêuticas em alerta em relação à necessidade de começar a fabricar drogas antivirais.