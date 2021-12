Rogério Marinho diz que só fala sobre presidência do PSDB após filiação

Elpidio Junior

Adversário da governadora Wilma de Faria, Rogério Marinho diz que respeita a posição dos membros do partido que pretendem continuar na base de apoio à chefe do Executivo do estado, que também “se sentem governo por ter participado da campanha”. No entanto, o parlamentar argumenta que irá dialogar sobre a questão.“Não posso chegar impondo. Tenho que buscar o diálogo, o convencimento”, explicou o deputado, que não vê possibilidade do PSB estar junto ao PSDB na próxima eleição. “Com certeza o palanque que a governadora estará em 2010 não será o palanque que o PSDB estará”, disse.Sobre a questão da presidência regional do partido, o deputado diz que não é o momento oportuno para a discussão, porque ainda não está filiado ao PSDB. No entanto, Rogério acredita que o objetivo principal deve ser manter o partido com voz perante o partido nacionalmente.“Nossa intenção é fortalecer o partido e fazer com o Rio Grande do Norte seja ouvido e os projetos de campanha contemplem o estado. Essa é a nossa posição e do senador Geraldo Melo”, garantiu.