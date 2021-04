Ministério Público define esquema para o clássico-rei ABC terá uma carga de 35% do total de ingressos e policiamento poderá deslocar isolamento em até 50% da capacidade do estádio.

O Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Sérgio Sena, presidente da Comissão de Implementação do Estatuto do Torcedor, se reuniu nesta terça-feira (31 ) à tarde, com representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), e dos clubes envolvidos, para traçar a atuação conjunta na organização do clássico América e ABC, pelo 2° turmo do Campeonato Estadual de Futebol, partida que será realizada na próxima quinta-feira no estádio Machadão.



Ficou definido que o ABC terá uma carga de 35% do total de ingressos, que serão vendidos aos “abcedistas” na bilheteria do portão localizado próximo ao ginásio Humberto Nesi, o Machadinho.



Durante a reunião realizada na sede da Promotoria de Justiça, na avenida Floriano Peixoto, ficou acordado entre os clubes e os órgãos envolvidos que o policiamento poderá deslocar o “isolamento” a ser feito entre as torcidas de modo a ampliar o espaço destinado aos torcedores do ABC em até 50% do Machadão, caso haja necessidade.



O Ministério Público Estadual, através da Comissão de Implementação do Estatuto do Torcedor, vem realizando reuniões como a de hoje, antes de cada clássico, para tentar definir as estratégias de atuação de cada entidade e garantir a segurança no dia das partidas.



Fonte: Assessoria de imprensa do MP