Armando José e Silva elogia ida de Cláudio Porpino para Emprotur

Gabriela Duarte Armando José diz que Cláudio Porpino será parceiro na Emprotur

“Se fosse qualquer outra pessoa eu ficaria chateado, mas sendo Cláudio a história é outra”, disse Armando José aona manhã desta terça-feira (14). Segundo ele, Porpino foi quem “mais batalhou” para criar a empresa. “Somos parceiros”, complementou.Com a mudança, Armando sai da função de diretor-presidente para assumir o Marketing. “Eu continuarei fazendo as mesmas coisas, ou seja, executando os nossos projetos, já Cláudio cuidará da parte política. Ele é que vai buscar os recursos e fazer com que sejam liberados”, explica.Criada pela Lei Complementar nº 339, em 24 de janeiro de 2007, por iniciativa do Governo do Estado, a Empresa de Promoções Turísticas do RN (Emprotur) tem a função de promover o Rio Grande do Norte como destino turístico em âmbito nacional e internacional.“A vinda de Cláudio para a Emprotur será um grande ganho para o turismo potiguar”, finaliza Armando José e Silva.