Campeonato Carioca: Flamengo está na final da Taça Rio O rubro-negro, após vencer o Fluminense, vai pegar o Botafogo na decisão do segundo turno da competição.

O Flamengo saiu vencedor do clássico contra o Fluminense no Maracanã. O êxito foi pela contagem mínima - 1 a zero, gol de Juan, ainda no primeiro tempo.



Com o resultado, o Fla se credenciou à final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca - e terá pela frente o Botafogo, que ontem (11.04) goleou o Vasco, 4 a zero.



Botafogo x Flamengo, em princípio, está marcado para o próximo domingo (19) no Maracanã, salvo mudança posterior por parte da respectiva federação estadual de futebol.